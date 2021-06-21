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رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية تحذر من الانهيار الشامل في البلاد

لبنان
لبنان
بيروت (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 5:04 م
دعا المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اليوم  الاثنين الجميع إلى وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل، وتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي.

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم أن" تشكيل الحكومة هو مسؤولية وطنية، ويكتسب في ظل الظروف الراهنة صفة المهمة المقدسة التي يفترض أن يتجند لها جميع المعنيين".

واعتبر أن "التأخير في ولادة الحكومة العتيدة يشكل طعنة للوطن والمواطنين ويتسبب بهذا الانفلات المخطط في سعر صرف الدولار الأمريكي الذي هو أساس كل المشاكل بعد أن تضاعف سعره منذ استقالة الحكومة، وكذلك في فقدان الأدوية والمحروقات وفي تفاقم أزمات الكهرباء والمستشفيات".

ورأى أن الدعوات لـ"تعويم" و"تفعيل" الحكومة المستقيلة، تشكل " اعترافاً بالفشل، ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، مما يعني التسليم بالفراغ الذي لا يجب الاستسلام له مطلقا".

ولفت البيان إلى أن "الحكومة المستقيلة، قامت بواجباتها كاملة على مدى ستة أشهر من عملها كحكومة قائمة، وهي استمرت بعد استقالتها في القيام بواجباتها كاملة في تصريف الأعمال، وبأعلى درجة من المسؤولية الوطنية، وبأقصى جهد".

وأكّد البيان أن رئاسة الحكومة لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم".

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