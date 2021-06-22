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أردوغان: إلغاء حظر التجول وعودة تركيا للحياة الطبيعية

أردوغان
أردوغان
د ب أ
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 11:28 م

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلغاء حظر التجول المفروض في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، بشكل كلي، اعتبارا من أول يوليو المقبل، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

جاء إعلان أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث أعلن سلسلة قرارات جديدة بخصوص العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار أردوغان إلى عودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من أول يوليو.

كما أعلن أردوغان إلغاء قيود السفر بين المدن والقيود المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تصدرت خلال الأسبوع الأخير دول العالم في أعداد التطعيم ضد كورونا مقارنة بعدد السكان.

واختتم أردوغان تصريحاته قائلا: "نهدف لإتاحة التطعيم بلقاح كورونا لكافة مواطنينا فوق 18 عاما في غضون بضعة أسابيع".

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