استمرار إلغاء رحلات لشركة «أمريكان إيرلاينز» حتى اليوم

من المقرر أن تستمر سلسلة إلغاء الرحلات الجوية من جانب الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) التي بدأت منذ بداية هذا الأسبوع، حتى يوم غد الاثنين .

وقد تم بالفعل إلغاء حوالى 100 رحلة من الشركة ليوم 21 يونيو، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن ممثل من مجموعة أمريكان ايرلاينز جروب .

وجاء ذلك بعد إلغاء 123 رحلة يوم السبت وما لا يقل عن 178 رحلة اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان إن "الأسابيع القليلة الأولى من شهر (حزيران) يونيو جلبت طقسا غير مسبوق إلى أكبر مراكزنا، مما أثر بشكل كبير على عملياتنا وتسبب في تأخير وإلغاء رحلات الجوية وتعطيل جداول أفراد الطواقم وخطط عملائنا".

وأوضحت الشركة أنه إلى جانب نقص العمالة وزيادة الحجوزات، تسبب ذلك في تعديل الشركة لبعض رحلاتها حتى منتصف تموز/يوليو.