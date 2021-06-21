مصادر بروس آتوم: مشروع بناء مفاعلات كهرذرية في العراق لا يزال قيد البحث

أكدت مصادر مطلعة في الوكالة الروسية للطاقة الذرية (روس آتوم) أن مشروع بناء الجانب الروسي مفاعلات كهرذرية في العراق لايزال قيد البحث.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين، عن المصادر قولها إنه "في إطار الحوار مع الشركاء العراقيين حول القضايا النووية، تُعقَد مناقشة جدول الأعمال الكامل للتعاون المحتمل، سواء في مجال الطاقة أو في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية".. مشيرة إلى أنه بالتوازي مع ذلك يجري العمل على تشكيل هيئة تنظيمية لمثل هذا التعاون.

ومن جهتها، أعلنت السلطات العراقية أنها تنوي بناء 8 مفاعلات كهرذرية بقيمة نحو 40 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لمعالجة نقص الكهرباء في البلاد والاستجابة للطلب المتزايد سنويا، خاصة في فصل الصيف.

وقال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة كمال حسين لطيف إن "المباحثات مع شركة (روس آتوم) الروسية قطعت شوطا ممتازا، ونجري مناقشات مماثلة مع دولة أخرى".

وأضاف: "8 مفاعلات لا تشكل الرقم النهائي، باعتبارها تنتج فقط 8 آلاف ميجاوات، وهو ما يغطي الحاجة الحالية للاستهلاك حتى الفترة من 2030 إلى 2035.. ومن الممكن أن نبني عددا أقل، مثلا 4 مفاعلات، وبذلك نكون قد حققنا 70% من خطتنا التي وضعناها".