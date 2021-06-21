الري تصدر بيانا توضيحيا حول مسؤولية الوزير عن دراسات سدود النيل الشرقي سابقا

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانا توضيحيا، مساء اليوم الاثنين، بشأن ما نشر على بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن مسؤولية الوزير محمد عبد العاطي عن الدراسات الفنية لسدود النيل الشرقي، سابقًا.



وجاء البيان على النحو التالي:



"بالإشارة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بأن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري كان مسئولاً عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي، وذلك في أثناء عمله بالمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي، بمشاركة دول النيل الشرقي، وقبل تجميد مصر لعضويتها بمبادرة حوض النيل.



فإنه يلزم التوضيح بأن الدكتورمحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، كان يعمل مديرا إقليميا لمشروعي الإنذار المبكر بالفيضان ونموذج تخطيط الموارد المائية والممولة من البنك الدولي".