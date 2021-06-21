المحكمة العليا التركية توافق على النظر في قضية حظر حزب كردي

وافقت المحكمة العليا في تركيا، اليوم الاثنين، على النظر في دعوى رفعتها الحكومة لحظر أبرز حزب سياسي مؤيد للأكراد، في خطوة من شأنها إضعاف خصم كبير للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتزايد ضعفه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير لتلفزيون "إن.تي.في" أن المحكمة الدستورية قبلت لائحة اتهام موسعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، بتهم انفصالية، بعد رفض لائحة اتهام سابقة معللة ذلك بعيوب إجرائية في مارس.

وتحظى القضية بمتابعة عن كثب من جانب الولايات المتحدة، التي انتقدتها باعتبارها تقويضا محتملا لإرادة الناخبين الأتراك، وإضعافا لنتيجة انتخابات 2023 الرئاسية والبرلمانية.

وترغب تركيا في حل حزب الشعوب الديمقراطي وتجميد حساباته المصرفية ومنع أكثر من 450 من أعضائه من ممارسة السياسة بسبب ما تصفه بأن له صلات بالمسلحين الأكراد الساعين للحكم الذاتي.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، خضوعه لتأثير من حزب العمال الكردستاني المحظور، المُصنف كمنظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك تركيا.