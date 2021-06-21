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عقدة فنلندية تطارد بلجيكا في يورو 2020

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 11:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 11:54 ص

على الرغم من التفوق الكبير للمنتخب البلجيكي على الكثير من منافسيه وأقرانه في قارة أوروبا، إلا أنه يواجه عقدة فنلندية ممتدة لـ 5 مباريات متتالية.

ويتقابل منتخبا بلجيكا وفنلندا مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة يورو 2020.

وخلال آخر 5 مباريات بين المنتخبين لم تنجح بلجيكا في تحقيق الفوز على فنلندا، حيث فاز المنتخب الفنلندي مرتين مقابل 3 تعادلات آخرها في ودية أجريت عام 2016 وانتهت بنتيجة 1-1.

الأكثر من ذلك أن آخر انتصار بلجيكي على فنلندا يرجع إلى تصفيات أوروبا المؤهلة لأولمبياد سيول 1987، وقتها فاز منتخب "الشياطين الحمر" بنتيجة 1-0.

منذ ذلك الحين لم يتقابل المنتخبان في أي مباريات ودية أو رسمية، قبل أن تجمعهما تصفيات يورو 2008 وفيها فاز منتخب فنلندا ذهابا 2-0، وتعادلا إيابا بنتيجة سلبية.

ثم تقابلا وديا في 2010 وفاز منتخب فنلندا بهدف عكسي سجله القائد السابق فينسنت كومباني.

يذكر أن منتخب بلجيكا ضمن التأهل لدور الـ 16 بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين على روسيا والدنمارك، أما منتخب فنلندا فلديه 3 نقاط في المركز الثالث.

 

 


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