الجيزة تغلق 12 مقهى بحي شمال والوراق والبدرشين لمخالفة إجراءات مكافحة كورونا

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شنت محافظة الجيزة حملات على المقاهي والكافيتريات أسفرت عن غلق 12 منها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بتقديمها الشيشة.

وضبط مركز ومدينة البدرشين 4 من المقاهي بشارع بورسعيد وبميت رهينة وطريق المريوطية، وأغلقها وصادر 80 شيشة ومستلزماتها ومقاعد مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام حي شمال الجيزة بغلق 3 من المقاهي بقطاع المنيرة الغربية بشوارع بني محمد وترعه بشتيل، بالإضافة إلى غلق مقهى بشارع اللبيني فيصل بحي الهرم، فيما قام حي الوراق بغلق وتشميع 4 من المقاهي بجزيرة محمد وكورنيش النيل بطناش وبجوار المرور.

وأكد محافظ الجيزة، أحمد راشد، مواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات دورية لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.