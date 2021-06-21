أمريكا تجدد التزامها بتخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاءالعالم

جددت الولايات المتحدة التزامها بتخفيف معاناة اللاجئين على مستوى العالم من خلال قيادة المساعدة الإنسانية والدبلوماسية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد وتجديد الالتزام بالمشاركة المتعددة الأطراف لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والبحث عن حلول دائمة للاجئين ليعيشوا بأمل وكرامة.

وشدد على أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تستجيب لهذه الأزمة العالمية، قائلا إنه ولا يوجد بلد بمنأى عن مواجهة تداعيات النزوح القسري، فنحن في هذا معا.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز وصول الحماية الدولية للأشخاص المعرضين للخطر بغض النظر عن موقعهم.

وأضاف: سنكون شريكًا موثوقًا به لجميع الأطراف التي تسعى إلى إنهاء النزاعات أو معالجة الدوافع الأخرى للنزوح القسري وعدم الاستقرار من أجل تهيئة الظروف للناس للازدهار بدلاً من الفرار حفاظًا على حياتهم.