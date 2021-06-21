تعرض قناة "الحياة" غدا الثلاثاء، بمناسبة ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة آمال فريد، آخر حوارا تليفزيونيا للفنانة الراحلة مع الإعلامي د. عمرو الليثي، في العاشرة مساءً من خلال برنامج "واحد من الناس".

وتكشف آمال فريد خلال اللقاء كواليس مشاركتها في العديد من الأفلام مع العندليب عبد الحليم حافظ، وأسرار خاصة عن مسيرتها المهنية، وتروي الفنانة الكبيرة خلال الحلقة حقيقة غضب العندليب الراحل عبد الحليم حافظ منها بعد عملها مع الفنان الراحل فريد الأطرش.

وعن بدايتها الفنية، ومشاهدتها لفيلم "جعلوني مجرما" وبكاءها أثناء الفيلم وتوقع المخرج الكبير عاطف سالم، أنها ستكون نجمة في المستقبل.

كما تتحدث خلال الحلقة، حول معاناة عدد كبير من الفنانيين عند تقدم السن وعدم وجود حياة كريمة لهم ومنهم من لم يجد الطعام.

ويذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء غدا الثلاثاء على شاشة قناة الحياة.