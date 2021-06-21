فنزويلا تفلت من الهزيمة أمام الإكوادور في كوبا أمريكا

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أفلت منتخب فنزويلا من الهزيمة أمام نظيره الإكوادوري وتعادل معه 2 / 2 صباح الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل.

وبدا منتخب فنزويلا، الذي يدربه خوسيه بيسيرو، في طريقه إلى تلقي الهزيمة الثانية خلال ثلاث مباريات، لكن اللاعب البديل رونالد هيرنانديز خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة.

وافتتح آيرتون بريسيادو التسجيل لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 39 ثم تعادل منتخب فنزويلا عن طريق ايدسون كاستيو في الدقيقة 51.

بعدها تقدم منتخب الإكوادور مجددا بهدف للاعب جونزالو بلاتا في الدقيقة 71 لكن هيرنانديز سجل هدف التعادل لفنزويلا قبل ثوان من إطلاق صافرة النهاية، ليعزز أمال بلاده في التأهل لدور الثمانية.

ورفع منتخب فنزويلا رصيده إلى نقطتين، حيث كان قد حصد نقطة بالتعادل مع منتخب كولومبيا سلبيا في الجولة الثانية بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام البرازيل.

بينما حصد منتخب الإكوادور، الذي خسر أمام كولومبيا في مباراته الأولى، أول نقطة له في البطولة.

وقدم منتخب الإكوادور بداية قوية في المباراة وكاد أن يتقدم بعد أربع دقائق فقط عندما تلقى ليوناردو كامبانا تمريرة من بيرفس إستوبينان وسدد الكرة لكنها اصطدمت بالقائم.

ورغم التركيز على الجانب الدفاعي بشكل واضح في الدقائق الأولى، كاد منتخب فنزويلا يسجل عن طريق كريستيان كاسيريس لكن اللاعب سدد كرة مرت فوق العارضة مباشرة.

كذلك أتيحت فرصة أخرى أمام كاسيريس الذي سدد كرة ساقطة (لوب) لكن حارس المرمى الإكوادوري بيدرو أورتيز نجح في التصدي لها قبل أن تتجاوز خط المرمى، وقد لجأ الحكم إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من عدم تجاوزها خط المرمى.

وفي الدقيقة 39، افتتح بريسيادو التسجيل لمنتخب الإكواردو إثر ضربة حرة.

وتواصلت الإثارة مع بداية الشوط الثاني، حيث استغل كاستيو تمريرة من الجانب الأيمن من خوسيه مارتينيز وأسكن الكرة في الشباك معلنا تعادل فنزويلا 1 / 1 في الدقيقة 51 .

وكاد منتخب فنزويلا يتقدم في الدقيقة 70، لكن القائم تصدى لكرة خادعة من كاسيريس.

ومن هجمة مرتدة سريعة، تقدم منتخب الإكوادور مجددا في الدقيقة 71، حيث انطلق جونزالو بلاتا وأسكن الكرة في شباك الحارس والكر فارينيز .

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، تلقى هيرنانديز تمريرة من كاستيو، وأسكن الكرة في الشباك معلنا تعادل فنزويلا 2 / 2 .