رئيس جنوب إفريقيا يطلب تخصيص المزيد من احتياطيات صندوق النقد الدولي للقارة السمراء

حث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، الاقتصادات المتقدمة على مساعدة إفريقيا على التعافي بعد تفشي وباء كورونا، وذلك من خلال تخصيص المزيد من احتياطيات صندوق النقد الدولي للقارة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن رامافوسا قوله في مقابلة معه اليوم الاثنين بـ"منتدى قطر الاقتصادي"، إن إفريقيا تحتاج إلى أكثر من 33 مليار دولار مخصصة للقارة لدعم الاقتصادات التي دمرها فيروس كورونا.

وقال: "نحتاج إلى المزيد لأن اقتصاداتنا ستحتاج إلى الكثير من الدعم.. لقد نمت القارة بمعدلات هائلة، ويجب أن تحصل على هذا النوع من الدعم لأننا جميعا يجب أن نخرج من هذا الركود الاقتصادي الذي جلبه لنا فيروس كورونا.