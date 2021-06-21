وزير الصحة الألماني: يمكننا تخفيف قيود كورونا الآن لكن بدون تهور

شدد وزير الصحة الألماني ينس شبان على أهمية إيجاد توازن صحيح في التعامل مع أزمة كورونا في ظل الوضع الحالي للجائحة وتطورات سلالة دلتا للفيروس.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الأحد:" يمكننا التخفيف الآن"، لكنه حذر من أن يؤدي المزاج السائد إلى التهور " وهذا يعني أن يكون هناك تفاؤل بالنسبة للصيف مع توخي الحذر أيضا ولاسيما فيما يتعلق بفصلي الخريف والشتاء".

وفيما يتعلق بالأطفال والمراهقين، قال شبان:" ينبغي أن يكون هدفنا هو توفير أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية بالنسبة للمدارس بعد العطلات وفي نفس الوقت توفير أكبر قدر ممكن من السلامة".

ورأى شبان أن أحد الاحتمالات في هذا الشأن يتمثل في توفير تطعيمات للأطفال اعتبارا من 12 عاما " ونستطيع بحلول نهاية أغسطس المقبل توفير عرض للتطعيم بالجرعة الأولى على الأقل لكل واحد يبدأ عمره من 12 عاما".

واشار شبان إلى أن هناك حاجة إلى الاستمرار في توفير اختبار منتظم لكل الأشخاص غير الملحقين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.