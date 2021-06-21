الرئيس الموريتاني يستقبل وفدا من حركة حماس

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط وفدًا من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.



وأجرى الرئيس الغزواني مباحثات مع وفد حماس حول الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزه وجهود إعادة الإعمار.



وقال هنية، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إنه تناول مع الرئيس الموريتاني الأوضاع في القدس بعد الأعمال الإسرائيلية العدوانية والمشاريع الإسرائيلية لتهويد القدس وتدنيس مقدساتها.



وأوضح أن الهدف من زيارته لموريتانيا حشد التأييد لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وإعادة الإعمار والتشاور حول المستجدات.



ويضم وفد حركة حماس موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وماهر عبيد، وسامي أبو زهري.