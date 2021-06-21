قال الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور والفائز بأرقى وسام كندي في الهندسة، إن حصوله على أرقى وسام في كندا لا يتوقف فقط على العمل الذي يقوم به في مجاله، مشيرًا إلى تصميمه للقطار السريع الكندي بطابقيه الذي أثبت نجاحه بعد نحو 30 عامًا من إنشائه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الأحد، أن محافظة أونتاريو بكندا صرحت أنها لن تقدم على شراء قطار آخر خلال الـ 75 عامًا المقبلة، موضحًا أنه تم تصميم القطار السريع الكندي بكفاءة عالية ما جعله يثبت مكانته.

وأشار إلى عمله بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مصر لإدخال نظام الرقمنة في جميع المصانع، ذاكرًا أنه منذ عدة أعوام تم تدريب بعض العاملين في الوزارة على الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى عقد وزارة الإنتاج الحربي لاتفاقية مع شركة مصرية لتدريب ألف مهندس مصري في المصانع الحربية، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية في التصنيع والتحول الرقمي.

ولفت إلى أهمية رفع كفاءة البنية الأساسية في مصر لإحداث نهضة للدولة، مضيفًا أن أكبر الدول وهي الولايات المتحدة الأمريكية خصصت نحو 2 ترليون دولار لتحسين البنية الأساسية.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسورلفوزه بارقى وسام كندي في مجال الهندسة «اوردر اوف أونتاريو» وسام أونتاريو للمهندسين المحترفين عن إجمالي إسهاماته في الهندسة والتعليم الجامعي في الهندسة.



