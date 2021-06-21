قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تتسلم خلال أيام 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا من خلال تحالف الكوفاكس، إضافة إلى أنه تم استقبال مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أنه متاح لدى خطوط إنتاج فاكسيرا عدد من لترات لقاح سينوفاك الصيني تكفي لتصنيع 4.5 مليون جرعة، سيتم إتاحتهم خلال الـ 15 يومًا المقبلة.

وأشار على لقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، برئيس التحالف الدولي للأمصال واللقاحات، والذي أشاد باتباع مصر لسياسة تنوع مصادر اللقاحات واللجوء لسياسة التصنيع سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة مع تزايد الطلب على اللقاحات والنقص في توريدها.

ولفت إلى طلب الوزيرة من منظمة الصحة العالمية اعتماد مصنع فاكسيرا ليتمكن من التوريد لمرفق الكوفاكس بعد تحقيقه الاكتفاء الذاتي من اللقاحات.

