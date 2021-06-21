 بالصور.. محكمة استئناف القاهرة تكرم رئيسها لبلوغه سن التقاعد - بوابة الشروق
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بالصور.. محكمة استئناف القاهرة تكرم رئيسها لبلوغه سن التقاعد


نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 11:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 11:50 ص

نظم العاملون بمحكمة استئناف القاهرة حفل تكريم للمستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة، بمناسبة إتمام عطائه وبلوغه سن التقاعد.

ووجه العاملون بالمحكمة الشكر للمستشار عطية الأودن على مجهوده الكبير الذي بذله للارتقاء بسير العمل وتطوير آلياته، وحرصه الشديد على الاهتمام بالعاملين وتحسين أحوالهم وتوفير كل سبل الراحة لأداء مهامهم في خدمة العدالة والمواطنين، متمنيين له التوفيق والسعادة في حياته المقبلة.

وقدم العاملون درعا لرئيس المحكمة تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لمجهوداته واسهاماته المتميزة خلال فترة رئاسته، بالإضافة إلى تقديم هدايا وميدليات تذكارية.


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