القوات الأفغانية تستعيد منطقتين في إقليم تخار شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية في بيان لها، استعادة منطقتي "بانجي" و"خواجة غار" الواقعتين في إقليم تخار شمالي البلاد، من مسلحي طالبان، في عملية شنتها قوات الحكومة وقوات الانتفاضة العامة، صباح اليوم الاثنين.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن الوزارة، القول إن العملية بدأت مساء أمس الأحد، بدعم من القوات الجوية، مضيفة أنه قد تم تطهير المنطقتين من عناصر طالبان صباح اليوم.

وقالت وزارة الدفاع، إن مسلحي طالبان هربوا من المنطقة بعد أن تكبدوا خسائر فادحة.

كما أشار البيان، إلى أن قريتي "أبدال" و"قارة بارشو" الواقعتين على أطراف مدينة تالقان، عاصمة الإقليم، تم تطهيرهما أيضا من عناصر طالبان.

ولم تعلق طالبان على العملية بعد.