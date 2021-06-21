 القوات الأفغانية تستعيد منطقتين في إقليم تخار شمالي البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 21 يونيو 2021 10:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

القوات الأفغانية تستعيد منطقتين في إقليم تخار شمالي البلاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 10:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 10:33 ص

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية في بيان لها، استعادة منطقتي "بانجي" و"خواجة غار" الواقعتين في إقليم تخار شمالي البلاد، من مسلحي طالبان، في عملية شنتها قوات الحكومة وقوات الانتفاضة العامة، صباح اليوم الاثنين.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن الوزارة، القول إن العملية بدأت مساء أمس الأحد، بدعم من القوات الجوية، مضيفة أنه قد تم تطهير المنطقتين من عناصر طالبان صباح اليوم.

وقالت وزارة الدفاع، إن مسلحي طالبان هربوا من المنطقة بعد أن تكبدوا خسائر فادحة.

كما أشار البيان، إلى أن قريتي "أبدال" و"قارة بارشو" الواقعتين على أطراف مدينة تالقان، عاصمة الإقليم، تم تطهيرهما أيضا من عناصر طالبان.

ولم تعلق طالبان على العملية بعد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك