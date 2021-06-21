 مقتل 14 في هجوم لقطاع الطرق على مركز للشرطة شمال وسط نيجيريا - بوابة الشروق
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مقتل 14 في هجوم لقطاع الطرق على مركز للشرطة شمال وسط نيجيريا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 5:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 5:39 ص

أكدت قيادة شرطة في ولاية بينو شمال وسط نيجيريا مقتل 14 من قطاع الطرق في اشتباكات في أعقاب محاولة لقطاع الطرق الهجوم على مركز للشرطة في بلدة كاتسينا ألا بولاية بينوي اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم الشرطة، كيت أنيني إنه تم اعتقال بعض أفراد العصابات المشتبه بهم في مركز شرطة "كاتسينا ألا" للتحقيقات، وفقا لصحيفة ذا نيشن النيجيرية .
وأضاف أن في أعقاب ذلك شن نحو 50 مسلحا هجوما عنيفا على المركز في محاولة لإطلاق سراح المحتجزين.
وقال المتحدث باسم الشرطة إن عناصر الفرقة، الذين كانوا في حالة تأهب بالفعل، اشتبكوا مع المسلحين ما تسبب مقتل 14 منهم بينما فر آخرون من بينهم مصابون بالرصاص.
ح س ا م/ع م م

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