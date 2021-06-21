قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، إن اليوم الاثنين بداية فصل الصيف فلكيًّا وسيكون أطول نهار خلال هذا العام، إذ تصل إلى 14 ساعة و17 دقيقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه لا يوجد ما يستدعي القلق من يوم الاثنين كما تردد عن الانقلاب الصيفي، مشيرًا إلى أن بداية فصل الصيف فلكيًّا لا تعني بالضرورة ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأشار رئيس المعهد، إلى أن البلاد تشهد منذ شهر، درجات حرارة مرتفعة وهو أمر وصفه بـ«الطبيعي».

في شأن آخر، تحدث القاضي عما أثير حول رصد أجسام غريبة تهدد الحياة على كوكب الأرض قائلًا إن هذا الكلام حق يراد به باطل، موضحًا أن هناك مجموعات فلكية متخصصة في مصر وعلى مستوى العالم تتولى رصد الأجسام القريبة من الأرض.

ولفت إلى أن أقرب أجسام اقتربت من الأرض خلال العامين الماضيين كانت على مسافة تعادل ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر التي تبلغ في المتوسط 360 ألف كيلو متر، ما يعني أنه لا توجد أي احتمالية للصدام أو تأثير سلبي لكوكب الأرض والحياة عليه من هذه الأجسام.

وتابع: «اقتراب جسم غريب من الأرض لا يعني إنه على الناصية اللي جمبنا وهيخبط فينا.. كوكب الأرض لن يصطدم به أي شيء، والكويكب الذي تم الحديث عن اقترابه من الأرض اليوم لا يثير أي خوف أو قلق بسبب بعد المسافة».

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلنبأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن موعد الانقلاب الصيفى بنصف الكرة الشمالى لهذا العام سيوافق اليوم الاثنين، إيذانا ببدء فصل الصيف فلكيا.

وهذا اليوم سيشهد أطول نهار خلال عام 2021 في نصف الكرة الشمالي، وتصل فيه الشمس فى رحلتها السنوية إلى أقصى ارتفاع لها شمالًا، في كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالاً.