المدفعية التركية تقصف قرى عراقية كردية في محافظة دهوك

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أفاد مسؤول كردي عراقي بأن سلاح المدفعية التركي قصف قرى كردية عراقية، مساء اليوم، بحجة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني في قرى قضاء العمادية شمال شرقي محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وقال صبري عقراوي مدير ناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك لـ(د.ب.أ): "إن المدفعية التركية قصفت مساء اليوم قرية قومري ومحيطها مما ألحق أضرارا مادية جسيمة بممتلكات سكان قريتين تابعتين لقضاء العمادية /80 كيلومترا شمال شرقي محافظة دهوك".

وأضاف عقراوي أن "إحدى قذائف المدفعية سقطت على منزل أحد أهالي القرية مما ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالمنزل وإحراق سيارة صاحبه فيما نجا صاحب المنزل وأفراد عائلته بعد الخروج سالمين من المنزل بصعوبة بالغة عقب القصف".

وتابع عقراوي قائلا إن القصف التركي خلف "حريقا هائلا اندلع بمزارع وغابات القرية بعد أن تعرض لقصف مدفعي تركي مساء اليوم، وإن النيران التهمت عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية".

وتشهد مدن إقليم كردستان العراق عمليات عسكرية منذ شهر أبريل الماضي بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات الجبلية العراقية حيث يتحصن حزب العمال التركي هناك.

واضطر المئات من العوائل الكردية إلى النزوح من قراهم على خلفية القتال الزائد بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني وإحراق المزارع والغابات، مما خلف خسائر مادية كبيرة.