ارتفاع أسعار النفط مع انتهاء المحادثات النووية مع إيران دون اتفاق

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات صباح اليوم الاثنين إلى 72 دولار تقريبا للبرميل بعد انتهاء أحدث جولة من المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني دون التوصل إلى اتفاق.

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات نيويورك بنسبة 5. 0% في مستهل أسبوع التعاملات الجديد بعد أربعة أسابيع من الارتفاع المطرد للأسعار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الدبلوماسيين الإيرانيين والغربيين أنهوا الجولة السادسة من الاجتماعات لبحث البرنامج النووي الإيراني دون التوصل إلى اتفاق وذلك للمرة الثالثة من انطلاق المحادثات في أبريل الماضي.

يذكر أن التوصل إلى اتفاق سيتيح لإيران زيادة صادراتها النفطية بنسبة كبيرة وهو ما سينعكس على أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، فإن أسعار النفط ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنحو 50% في ظل تحرر أغلب الاقتصادات العالمية من القيود وإجراءات الإغلاق التي تم فرضها في العام الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحملات التطعيم ضد مرض كوفيد -19.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي صباح اليوم بنسبة 5. 0% إلى 01. 72 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل، في تعاملات بورصة نيويورك حتى الساعة السابعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت لندن.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 4. 0% إلى 77. 73 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.