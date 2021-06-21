كشف مصدر مطلع لـ"الشروق" أن سبب وقوع حادث تصادم قطار حلوان بحافلتين ميني باص، هو محاولتهما المرور من معبر غير قانوني، بعد قيامه من منطقة التبين، بكيلومترين تقريبا.
واضاف المصدر أن عددا من الأهالي فتحوا هذا المعبر منذ فترة لاختصار المسافة بدلا من الذهاب إلى محطة التبين للمرور بشكل شرعي. وأضاف المصدر أن هذا المعبر لا يوجد به خفير، وأن الأهالي عندما يشعرون بمرور القطار يقومون بإغلاق هذا المعبر لحين المرور إلا إن تلك المرة لم يفعل الاهالي ذلك وفوجئ الأهالي بالحادث.
وكانت هيئة سكك حديد مصر، أعلنت مساء اليوم الإثنين، أنه في تمام الساعة 17.45 مساء اليوم، أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافة بين التبين وحلوان.
وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن القطار تصادم بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك؛ ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر .