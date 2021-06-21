كشف مصدر مطلع لـ"الشروق" أن سبب وقوع حادث تصادم قطار حلوان بحافلتين ميني باص، هو محاولتهما المرور من معبر غير قانوني، بعد قيامه من منطقة التبين، بكيلومترين تقريبا.

واضاف المصدر أن عددا من الأهالي فتحوا هذا المعبر منذ فترة لاختصار المسافة بدلا من الذهاب إلى محطة التبين للمرور بشكل شرعي. وأضاف المصدر أن هذا المعبر لا يوجد به خفير، وأن الأهالي عندما يشعرون بمرور القطار يقومون بإغلاق هذا المعبر لحين المرور إلا إن تلك المرة لم يفعل الاهالي ذلك وفوجئ الأهالي بالحادث.

وكانت هيئة سكك حديد مصر، أعلنت مساء اليوم الإثنين، أنه في تمام الساعة 17.45 مساء اليوم، أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافة بين التبين وحلوان.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن القطار تصادم بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك؛ ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر .