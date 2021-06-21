وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تحديث اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تحديث اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن اللاجئين.

وقال ماس في تصريحات لصحيفة دي فيلت نشرت اليوم الاثنين "إننا نحتاج لتحديث تعاوننا مع تركيا في مسألة الهجرة".

واكد أن الاتحاد الأوروبي سيستفيد بشكل كبير من تطوير وتحديث اتفاق الهجرة مع أنقرة.

وتابع ماس "في ظل كل تلك الصعوبات التي نواجهها مع الحكومة التركية، إلا أنه يجب أن نعترف بأنها تحملت من أجلنا عبء هجرة لا يستهان به".

وسيتطلب الاتفاق الجديد من الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من التمويل لتركيا.

وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من بين أمور أخرى، على أن تتخذ أنقرة إجراءات صارمة ضد الهجرة غير المصرح بها إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تعيد اليونان المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر بحر إيجة بشكل غير قانوني إلى تركيا.