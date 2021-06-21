أمين عام أوابك يتوقع عودة الطلب على الطاقة إلى مستويات ما قبل كورونا في 2022

توقع أمين عام منظمة أوابك، علي سبت بن سبت، تسارع تعافي قطاع الطاقة العالمي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن يستعيد الطلب العالمي على الطاقة مستويات ما قبل وباء كورونا بحلول عام 2022.

وقال بن سبت إن القطاع بدأ بالفعل التعافي من تداعيات وباء كورونا، بفضل حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة الأميركية، وانتعاش اقتصاد الصين، وإطلاق حملات التطعيمات (ضد الوباء)، وتخفيف إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة.

إلا أنه يرى أن تلك التوقعات تخضع إلى شكوك كبيرة، تعتمد على وتيرة حملات التطعيمات، ومدى تأثير الإغلاق الناجم عن الوباء على الاقتصادات، وكذلك حجم حزم التحفيز الاقتصادية وفاعليتها.

واستبعد أمين عام أوابك، في حوار مع منصة "الطاقة" منشور اليوم الإثنين، توقف الاعتماد على الوقود الأحفوري في العقود القادمة، مشيرا إلى أن معظم الدراسات الاستشرافية التي تصدرها الهيئات البحثية العالمية، تؤكّد أن الوقود الأحفوري سيمثّل نحو 72.5% من مزيج الطاقة عام 2045، منها نحو 27.5% من النفط، و25.3% من الغاز، و19.7% من الفحم.

وستمثّل الطاقات المتجددة الأخرى بأنواعها مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية والكهرومائية نحو 27.5% في مزيج الطاقة، وبالتالي فإن وجود الطاقات المتجددة يشكّل رافدًا للوقود الأحفوري، ولن يلغي الاعتماد على هذا الوقود في مزيج الطاقة لعقود عديدة مقبلة.

وأوابك هي منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول، تأسست عام 1968، بهدف دعم التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات حول صناعة النفط العربية بشكل خاص، والطاقة بشكل عام.