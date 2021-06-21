مدرب مقدونيا الشمالية يتوقع نهاية مسيرته مع المنتخب بعد نهاية عقده

قال إيجور أنجيلوفسكي المدير الفني لمنتخب مقدونيا الشمالية، اليوم الاثنين، إن عقده سينتهي الشهر المقبل، وذلك بعد أكثر من خمسة أعوام قضاها مدربا للفريق.

وكشف أنجيلوفسكي عن ذلك عقب المباراة الأخيرة للفريق في أمم أوروبا 2020، والتي خسرها صفر / 3 أمام المنتخب الهولندي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في أمستردام.

وتولى المدرب البالغ من العمر 45 عاما، تدريب الفريق في عام 2015، وتعد بطولة أمم أوروبا أول بطولة كبرى يشارك فيها الفريق في تاريخه.

وخسر الفريق مبارياته الثلاث أمام كل من النمسا بنتيجة 1 / 3 وأوكرانيا بنتيجة 3 / صفر، كما أن الفريق نجح في تحقيق فوز تاريخي على حساب المنتخب الألماني 2 / 1 في عقر داره بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال أنجيلوفسكي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "عقدي ينتهي في يوليو المقبل، وكانت تلك مهمتي الأخيرة، عقدي انتهى، أنا سعيد لأنني كنت جزء من ذلك".

ولم يذكر أنجيلوفسكي إذا ما كان هناك مفاوضات حول عقد جديد.

وتابع: "كان من دواعي سروري أن أقود الفريق لتذوق طعم المشاركة في بطولة مثل أمم أوروبا، لا يمكننا أن نشعر بخيبة الأمل، لقد أذابنا الجليد، يجب علي أن أوجه الشكر لكل اللاعبين.

وأشاد أنجيلوفسكي بقائد الفريق المخضرم جوران بانديف الذي أنهى مسيرته الدولية اليوم بعد 122 مباراة مع منتخب بلاده، كما حظي بتحية لدى خروجه بديلا في الشوط الثاني.

وقال أنجيلوفسكي: "أنا سعيد للعمل مع قائد مثل هذا، وأرغب في أن أوجه له الشكر على كل ما فعله، الأجيال المقبلة لديها مثال جيد حول إمكانية تقديم شيء والوصول إلى نتائج جيدة من خلال مسيرته".