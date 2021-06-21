الخارجية البحرينية: المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، أن السياسة الخارجية للمملكة ملتزمة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار عبر الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم "عدالة" للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمثل السياسة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.