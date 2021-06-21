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أعداد جريدة الشروق
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مشاورات تركية إسبانية اليوم حول القضايا الثنائية والاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 9:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 9:05 ص

تجري وزارتا خارجية تركيا وإسبانيا، اليوم الاثنين، مشاورات حول القضايا الثنائية والاتحاد الأوروبي.

ويترأس الجانب التركي نائب وزير الخارجية ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي فاروق قايماقجي، بينما يترأس الجانب الإسباني وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوان جونزاليس باربا.

ومن المتوقع، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أن يتناول الجانبان الاستعدادات المتعلقة بالقمة السابعة بين حكومتي تركيا وإسبانيا والعلاقات الثنائية بجميع جوانبها، فضلا عن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن المشاورات ستجرى عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".


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