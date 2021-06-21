الرئيس الإيراني المنتخب يستبعد الاجتماع مع بايدن قبل رفع العقوبات

رفض الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، أي اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل بقاء العقوبات الأمريكية، كما عارض إعادة التفاوض الكامل على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي أدى إلى فرض هذه العقوبات.



وفي مؤتمره الصحفي الأول بعد فوزه بالانتخابات، قال رئيسي إنه لا يتصور الاجتماع مع بايدن، موضحًا أن الرئيس الأمريكي تجاهل الاتفاق النووي من خلال تأييد "العقوبات غير الإنسانية" ضد الشعب الإيراني، و"يجب على بايدن أن يرفع العقوبات أولًا ليجعل الولايات المتحدة تبدو جديرة بالثقة مجددًا في إيران".



وأضاف "سندعم المفاوضات التي تضمن مصالحنا الوطنية، ولكن لن نسمح بأن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات ولن نسمح أن تجري مفاوضات استنزافية"، مؤكدًا أن إدارته حريصة على "إلغاء كل إجراءات العقوبات المفروضة ضد إيران".



وتابع رئيسي، وفقا لما نقلته قناة "العالم" الإيرانية الناطقة بالعربية، "الفريق المفاوض سيتابع مهامه ويقدم لنا تقاريره.. وعلى الولايات المتحدة إلغاء كافة العقوبات الظالمة".



وحول العلاقات الخارجية، قال رئيسي: "سياستنا الخارجية ستكون قائمة على التعامل الواسع والمتوازن مع العالم.. سياستنا الخارجية لا تنطلق من خطة العمل المشترك الشاملة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) ولا تقتصرعليها، بل نتابع التعامل الواسع والمتوازن مع جميع دول العالم كمبدأ من سياستنا".



وأكد أن مواقف بلاده من القضايا الإقليمية والصاروخية غير قابلة للتفاوض، مضيفًا أن إسرائيل يجب أن تحترم حقوق الفلسطينيين وتوافق على استفتاء على مستقبل الأراضي المحتلة.



وحول الشأن اليمني، أكد رئيسي أن طهران ترغب في رؤية نهاية فورية للحرب الأهلية، وتعارض التدخل السياسي أو العسكري من القوى الأجنبية، موضحًا أنه مستعد لتطبيع العلاقات مع السعودية.



ونفى الاتهامات الموجهة إليه بالمسؤولية عن مقتل آلاف الإيرانيين عندما كان يتولى منصب النائب العام، قائلًا "لقد كنت أدافع دائما عن حقوق الإنسان في مسيرتي العملية".