ولاية مسيسيبي توسع متحفا مخصصا لأسطورة البلوز بي بي كينج

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خضع المتحف المخصص لأيقونة موسيقى البلوز، بي بي كينج، لعملية توسعة كبيرة، لتضاف إليه مساحة مجددة جديدة تركز على العشر سنوات الأخيرة من حياته.

وفي 2008، جرى افتتاح متحف بي بي كينج الواقع في مسقط رأسه إنديانولا، بولاية مسيسيبي، في محلج قطن من الطوب خضع للتجديدات، حيث عمل الموسيقي يوما.

ودفن في المتحف في 2015 بعد وفاته بقليل فيما وصفه الكثيرون آنذاك بالعودة إلى الديار.

وتشمل معروضات المتحف الآن بعد التوسعة سيارة الرولز رويس الخاصة بكينج وحافلة جولاته، وكذلك الكثير من التحف الأخرى التي كان يمتلكها كينج وغيره من الموسيقيين.

ولد كينج واسمه عند الميلاد رايلي بي كينج في مزرعة قطن في دلتا المسيسيبي، إحدى أفقر المناطق في الولايات المتحدة في 1925. وتوفى في لاس فيجاس بعد مسيرة مهنية بدأت عبر الإذاعة المحلية ووصلت إلى الشهرة العالمية.

وفيما بعد اعترف النقاد بمغني ومؤلف أغاني البلوز كأهم عازف جيتار كهربائي في النصف الأخير من القرن العشرين.

وبحسب مكتب السياحة في ولاية مسيسيبي، أعيد تصميم الحديقة التذكارية "ميموريال جاردن" المحيطة بمقبرته.

كما أن المتحف مخصص لبلوز دلتا وهي أحد أولى أشكال موسيقى البلوز التي سيطر عليها الجيتار والهارمونيكا.

وتبلغ قيمة التذكرة للمتحف 15 دولارا للبالغين.