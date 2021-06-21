يواصل المخرج السوري سامي جنادي تصوير المسلسل الاجتماعي المعاصر "دفا" من تأليف بسام مخلوف، وبطولة نادين خوري ومحمد حداقي ولينا حوارنة وهيمى إسماعيل وجمال قبش وريم عبد العزيز وزيناتي قدسية وعامر علي ومحمود خليلي ونور الوزير وباسل حيدر وليث المفتي.

ويسلط المسلسل الضوء على حكايات مستقاة من الواقع والحياة اليومية التي نعيش تفاصيلها الكثيرة والمبعثرة من حولنا ومنها ما نلحظ وجودها، وأخرى تغيب عنا بسبب الألفة معها والاعتياد عليها، وفي الوقت ذاته يكون تأثيرها النفسي علينا واسع ولا يغيب.

ويدعو المسلسل وفق "جنادي" إلى العمل للخروج من تأثيرات الظروف الصعبة التي نعيشها مع التشجيع على اتخاذ الخطوة الأولى بهذا الاتجاه لتنزاح السحب عن فضاء الأفق، مع ضرورة الإيمان بالقوة والعزيمة والقدرة في دواخلنا لتحقيق المعجزات وتغيير ظروف الحياة نحو الأفضل.

ويوضح جنادي أن العمل يركز على شريحة الشباب؛ لأنها القلب النابض في المجتمع الذي يصنع إيقاع الحياة وهم الثروة الحقيقية مبيناً أن تفعيل طاقة الشباب واستثمارها يتطلبان إرادة حقيقية لتكون فاعلة، وتخدم تطور المجتمع ككل.

ويؤكد جنادي أن إعادة الألق للدراما السورية في ظل تحكم القنوات التلفزيونية بتوجه الأعمال الدرامية مرهونة بمدى الاستفادة من تغيرات الحياة والعملية الفنية، ومنها ما يقدمه الفضاء الافتراضي الذي بات حاضراً في حياتنا بقوة عبر إيجاد منصات عرض رقمية خاصة تعرض عليها الأعمال الفنية المحلية الحاملة للقيم الفنية والإنسانية الراقية؛ لتحقيق نسب متابعة جماهيرية عالية وبالوقت ذاته تبقى هذه الأعمال في وجدان الناس مع الزمن.