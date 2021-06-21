القوى العاملة: تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات 135 عاملا مصريا غادروا الأردن

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة41 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 135 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين - أن المستحقات بلغت 262 ألفا و205 دولارات أى ما يعادل 4 ملايين و100 ألف و900 جنيه تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

من جهته.. قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن الوزير تلقى تقريرا من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.