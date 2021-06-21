 وفد الجامعة العربية يتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين 2 حول ليبيا - بوابة الشروق
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وفد الجامعة العربية يتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين 2 حول ليبيا

د ب ا
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 4:17 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 4:17 م

توجه الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي على رأس وفد اليوم الاثنين، إلى ألمانيا للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا والتى تبدأ بعد غد الأربعاء.

 

ومن المقرر أن يلحق أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بالوفد فى ألمانيا غدا الثلاثاء .

 

وتأتي مشاركة الجامعة العربية ضمن مشاركة عدد من المنظمات فى المؤتمر قامت الخارجية الألمانية بتوجيه الدعوة إليها فى إطار حرصها على دعم جهود فرض الاستقرار بالأراضي الليبية ومناقشة الخطوات القادمة التى يحتاج إليها تحقيق استقرار دائم فى ليبيا والتحضير لانتخابات وطنية ليبيا مقررة فى 24 ديسمبر القادم وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

 

يذكر أن مؤتمر برلين الأول بشأن ليبيا عقد في 19 يناير 2020 بحضور عدد من قيادات ليبيا والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

 


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