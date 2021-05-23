تعليم شمال سيناء: امتحان الثانوية العامة التجريبي يتم بدون مشكلات

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، سلامة إجراءات الامتحان التجريبي -محاكاة لامتحان آخر العام- للشهادة الثانوية.

وأوضح حمزة رضوان، أن الامتحان يستمر لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الاثنين حتى الأربعاء، وذلك حسب الجدول المحدد والذي تم على النحو التالي، اليوم الاثنين طلاب القسم العلمي علوم -مادة الأحياء-، وعدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1733 طالبا وطالبة وعلم رياضة "استاتيكا" عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 259 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المتقدمين للامتحان يوم الثلاثاء من القسم الأدبي 531 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المتقدمين للامتحان لطلاب المنازل، والدمج يوم الأربعاء، وهم طالبين.

وأشار رضوان، إلى سير الامتحان بشكل منظم، وفقًا للمعايير الخاصة بالامتحانات بدون مشكلات.