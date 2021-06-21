تعليم بني سويف: امتحان الدور الثاني للمتخلفين عن الدور الأول في الإعدادية بدرجة كاملة

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه بناء على الكتاب الدوري رقم 13 الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي "الصف الثالث الإعدادي"، للعام الدراسي 2020/2021، وانطلاقا من الحرص على مصلحة الطلاب ستكون امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي بعد انتهاء مواعيد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.



وأوضحت وكيلة الوزارة سهام يوسف، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق ومصلحة أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية الذين حالت الظروف دون دخولهم امتحان الدور الأول، مبينة أن وزارة التربية والتعليم قررت أن تكون الامتحانات بعد الثانوية العامة ، وذلك لصالح أبنائنا الطلاب والعملية التعليمية بأكملها.



وأكدت يوسف، أن امتحانات الدور الثاني ستعقد بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول وتكون الأسئلة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني فقط، مشيرة إلى أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة كاملة "الفعلية".



وبالنسبة للطلاب المصريين العالقون بالخارج، أوضحت الوزارة أنه سوف تعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.



وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات "منهج كامل" طبقًا لجدول مديرية بواقع "15 سؤالا" نوعية الاختيار من متعدد وفي زمن قدره "60 دقيقة".