مانشيني يتحلى بالتواضع بعد تربع إيطاليا على مجموعتها باليورو

أكد روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، أنه لم يحقق شيئا للمنتخب الأزرق حتى الآن، رغم النتائج الرائعة للفريق في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وواصل المنتخب الإيطالي انتصاراته في المسابقة القارية، بعدما حقق فوزه الثالث في المجموعة الأولى للبطولة، إثر تغلبه 1 / صفر على نظيره الويلزي اليوم الأحد في الجولة الأخيرة للمجموعة.

وأنهى منتخب إيطاليا مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة، محققا العلامة الكاملة، لينتظر في دور الستة عشر ملاقاة، صاحب المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، الذي يتصارع عليه منتخبا أوكرانيا والنمسا.

وحافظ المنتخب الإيطالي، بطل المسابقة عام 1968، على سجله خاليا من الهزائم للمباراة رقم 30 على التوالي في مختلف المسابقات، ليعادل أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخه التي حققها خلال الفترة ما بين عامي 1935 و1939 تحت قيادة المدرب الراحل فيتوريو بوتسو.

وتحدث مانشيني، الذي لم يتلق فريقه أي هدف خلال مبارياته الـ11 الأخيرة بجميع البطولات، عن بوتسو، حيث قال "لقد فاز أيضا بأشياء مهمة أخرى، ونحن متأخرون في الوقت الحالي".

وتطرق مانشيني للحديث عن التغييرات التي أجراها على التشكيلة الأساسية للفريق أمام ويلز، بعد ضمان صعوده للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، حيث قال "الهوية ظلت كما هي.

عند تغيير عدد قليل من اللاعبين، فإنني لا أغير أي شيء لأن الجميع يعلم ماذا يفعل والمنتج لا يتغير".

ويستعد منتخب إيطاليا لمغادرة العاصمة الإيطالية روما باتجاه العاصمة البريطانية لندن، لخوض مباراة دور الستة عشر على ملعب (ويمبلي) العريق يوم السبت المقبل.