قال نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينج إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية وصل إلى 8ر239 مليار دولار في العام الماضي، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين عنه القول إن الصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغت 1ر123 مليار دولار في عام 2020، بزيادة بنسبة 2ر2% على أساس سنوي رغم تأثيرات جائحة كورونا، مؤكدا أن حصتي المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات ذات التقنيات الفائقة والحديثة سجلتا زيادة بنسبة 1ر6% 3ر3% على التوالي، لتشكلا معا 4ر67% من إجمالي الصادرات.

وأضاف تشيان أن رصيد الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية بلغ 1ر20 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، في حين بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين 8ر3 مليار دولار. وتغطي تلك الاستثمارات العديد من المجالات، مثل النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة الكهربائية وغيرها.

كما ذكر نائب الوزير أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين الصين والدول العربية، وخاصة في ظل البناء المشترك للحزام والطريق، وسيقوم الجانبان في المستقبل بتوسيع التعاون في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.