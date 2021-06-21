قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن امتحانات الثانوية العامة ستُجرى عبر شبكة ألياف ضوئية مغلق توصل المدارس التي تُجرى فيها الامتحانات ببنك الأسئلة المتواجد في مكان تابع لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن الشبكات الداخلية في المدارس تتولاها وزارة التعليم، مؤكدًا التعاون والتنسيق المشترك والمستمر في كافة مراحل الامتحانات.

وفيما أشار إلى إجراء الامتحانات التجريبية بنجاح، أكد الوزير أن العمل متواصل من أجل إكمال العملية الامتحانية بشكل مستقر، موضحًا أنه سيتم مزج النظام الورقي مع النظام الرقمي، إذ يتمكن الطالب الإجابة على الأسئلة إما ورقيًّا أو من خلال الأجهزة اللوحية.

وأكد الوزير، أنه لن تحدث أزمة لأجهزة التابلت التي ستكون متصلة مع الشبكة الداخلية للمدرسة، ولا علاقة له بالإنترنت، ما يعني أنه لن يكون هناك عبء زيادة، وبالتالي لن تتأثر الامتحانات، موضحًا أن المواطن في منزله قد يجد سرعة الإنترنت بطيئة في ساعة الذروة بسبب تزايد الأحمال، لكن هذا الأمر لا ينطبق على امتحانات الثانوية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت طلاب الثانوية العامة بشحن وتحديث جهاز التابلت استعدادا لعقد الاختبارات التجريبية اليوم الاثنين، وقالت إن الامتحان التجريبي الثالث يتطلب نزول الطلاب إلى اللجان يوما واحدا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت ثم يستكمل الطالب باقي الامتحانات من المنزل.

ويؤدي امتحان اليوم، الطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت من شعبة علمي في مادتي الأحياء والإستاتيكا.