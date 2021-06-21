الهند تبدأ التطعيم المجاني لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما

قامت العديد من الولايات الهندية، اليوم الاثنين، بفتح مواقع للتطعيمات الجماعية في ساحات المدارس والقاعات الكبرى وغيرها من المنشآت، حيث توسعت حملة التطعيمات الحكومية المجانية ضد فيروس كورونا لتشمل أي شخص يزيد عمره على 18 عاما.

وكانت الهند أطلقت برنامج التطعيمات الخاص بها في يناير الماضي، إلا أنها تتخلف كثيرا عن الهدف الذي كانت حددته، وهو حصول ما لا يقل عن 300 مليون شخص على اللقاح كاملا بحلول منتصف عام 2021.

وقد حصل حتى الآن أقل من 5 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 3ر1 مليار نسمة على اللقاح كاملا، فيما حصل 280 مليونا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحين اللذين تمت الموافقة على استخدامهما في حالات الطوارئ في يناير.

ويشار إلى أن السياسة الجديدة للحكومة، التي كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي أعلنها في وقت سابق من الشهر الجاري، تحل محل نظام معقد تم تطبيقه في شهر مايو الماضي، حيث قامت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والقطاع الخاص بشراء اللقاحات بأسعار مختلفة ووزعتها على فئات عمرية مختلفة.