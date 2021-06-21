ليبيريا تحظر السفر من شبه القارة الهندية بسبب زيادة الإصابات بكورونا

أعلنت الحكومة الليبيرية، حظر المسافرين القادمين من شبه القارة الهندية، بما يشمل الهند وباكستان وبنغلاديش، وسط ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجددت وزيرة الصحة الليبيرية، فيلهلمينا جالا - بحسب راديو فرنسا الدولي - سلسلة الإجراءات المعمول بها بالفعل مثل ارتداء أقنعة الوجه وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن التجمعات الكبيرة التي تزيد عن 20 شخصًا ما زالت ممنوعة، مع عدم السماح بإقامة أي أحداث رياضية إلا بدون جماهير، كما سيتم تقليص عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام وسائل النقل العام.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إغلاق المؤسسات التعليمية في حالة عدم امتثال الأفراد للإرشادات الصحية المعمول بها في مختلف الجامعات.

من ناحية أخرى، دعا أبجيت سينغ ساشديفا، القنصل الفخري العام السابق للهند في ليبيريا، المواطنين الهنود الذين يعيشون في ليبيريا إلى دعم قرار السلطات الليبيرية، مضيفًا أن الواجب الأساسي لحكومة ليبيريا هو حماية أرواح وممتلكات المواطنين الليبيريين، وإذا رأت أنه من الأنسب منع الزوار من القدوم إلى ليبيريا، فإنه يرحب بقرارها.

يشار إلى أن هناك أكثر من 630 حالة إصابة نشطة مؤكدة في ليبيريا، من بينها 226 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.