النتائج الأولية للانتخابات في أرمينيا تظهر تقدم الحزب الحاكم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات االبرلمانية التي جرت في أرمينيا يوم الأحد أن الحزب الحزب الحاكم في البلاد والكتلة المعارضة كانا القوى الأبرز مع الفرز الأولي لبطاقات الاقتراع.

وجاء حزب العقد المدني بزعامة رئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان في المقدمة بنسبة 57 % بعد فرز الأصوات في أكثر من ثلثي مراكز الاقتراع.

وفي الوقت ذاته، حصل تحالف أرمينيا بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان على أقل بقليل من 19%، وفقاً للجنة الانتخابات في يريفان.

واحتفل باشينيان أمام أنصاره في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بما تحقق من "أغلبية مقنعة".

وقال إنه بعد "المحن الشرسة" في الماضي القريب، حان وقت "الوحدة الاجتماعية والوطنية".

وفي الوقت ذاته، شكك فريق كوتشاريان في مصداقية النتائج الأولية وقال إن هناك العديد من المؤشرات على تزوير الانتخابات.

ويراقب خبراء من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات.

ووضعوا مؤخرا تقييما للتصويت على أنه عادل وحر إلى حد كبير ومن المتوقع أن يصدروا تقييما عاما اليوم الاثنين.