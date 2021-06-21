رئيس المصرية للاتصالات: العلاقات المصرية الليبية تشهد مرحلة جديدة من التعاون على كل المستويات

أكد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات عمق العلاقات التي تربط بين مصر وليبيا على مر السنين، مضيفا أن تلك العلاقات تشهد مرحلة جديدة من التعاون المثمر على كل المستويات والأصعدة لتحقيق النهضة التي تستهدفها الحكومة والشعب الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس عادل حامد وفدا ليبيا من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي برئاسة الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تناولت المباحثات، استعراض استراتيجية ورؤية المصرية للاتصالات، والتي ترتكز على محورين رئيسيين محور دولي، وهو العمل على أن تصبح مصر نقطة ارتكاز رقمية لحركة البيانات الدولية، وآخر محلي وهو الوصول لافضل مقدم لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تبنت الشركة مفهوم "الهرم الرقمي" لتحقيق تلك الاستراتيجية، تتمثل قاعدة هذا الهرم في البنية التحتية المتطورة وصولا إلى خدمات وتطبيقات تمكن المواطن المصري من الاستفادة الحقيقية لعمليات التحول الرقمي.

استعرض الاجتماع، الدور المحوري الذي تلعبه المصرية للاتصالات في عمليات التحول الرقمي وإحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة على جميع المستويات، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تتماشى مع خطة الدولة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي والعالمي والتحول لمجتمع رقمي.

كما تضمن الاجتماع بحث الرؤى وتعزيز ودعم التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات البنية التحتية الرقمية، و شبكات التراسل، والشبكة الفقرية، وشبكات الألياف الضوئية للإتاحة، وشبكات أجهزة الإتاحة بتكنولوجيا الــ FTTH ومراكز البيانات ومجالات إدارة وتطوير الموارد البشرية بما في ذلك التدريب والتأهيل المهني، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية بما يدعم عمليات التطوير والتأهيل التي ينشدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي.

وقال عادل حامد "شرفنا بزيارة أشقائنا من الجانب الليبي، ونتطلع لتحقيق تعاون بناء اعتمادا على ما تمتلكه المصرية للاتصالات من امكانيات فنية وخبرات بشرية تمتد لأكثر من 160 عاما".

وأوضح أن المصرية للاتصالات تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية للنهوض وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي، وأن الشركة لن تدخر أي جهد في نقل الخبرات وتحقيق التعاون بين الجانبين خاصة في وقت باتت فيه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع رقمي والبنية الرئيسية لخطط التنمية المستدامة.

بدوره، أعرب رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية عن سعادته بزيارته للشركة المصرية للاتصالات، والاطلاع عن قرب على المشروعات التي تنفذها الشركة داخل سوق الاتصالات المصري، مضيفا أن تلك المباحثات تعد ركيزة وخطوة جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتحقيق الاستفادة من التجربة المصرية في عمليات التحول الرقمي بمؤسسات الدولة، وميكنة العمليات الخدمية الحكومية.