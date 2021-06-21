محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس هيئة الرقابة الإدارية

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، اللواء خالد حجاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، بمناسبة انتهاء عمله بالمحافظة.

وأهدى محافظ جنوب سيناء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، درع المحافظة وشهادة تقدير، تقديرًا لجهوده خلال الفترة التي عمل بها في المحافظة.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر لرئيس الرقابة الإدارية السابق، على ما قدمه خلال رئاسته لفرع الهيئة بجنوب سيناء، والمساهمة في الدفع بالخطة التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات الخدمية، متمنيًا له التوفيق في موقعه الجديد.

كما أهدى المحافظ مفتاح مدينة شرم الشيخ، وشهادة تقدير إلى المقدم مصطفى الفخراني، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بمناسبة انتهاء عمله بجنوب سيناء.

حضر اللقاء اللواء أحمد الألفي مساعد وزير الداخلية لأمن جنوب سيناء، واللواء أحمد البنا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء.