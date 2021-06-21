الرئيس الأمريكي ونائبته يحتفلان بأول عيد للأب

حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الاحتفال بعيد الأب، الذى يوافق يوم 20 يونيو، وكتب تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، بمناسبة عيد الأب الأول الذي يحل عليه وهو رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بايدن في تغريدته "عيد أب سعيد للآباء، وآباء الأمهات، والأجداد، الذين يثنون علينا ويحبوننا دون قيود أو شروط، ويعطون الكثير كل يوم حتى نتمكن من عيش حياة تليق بأحلامهم وتضحياتهم".

وكانت قد حرصت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، على الاحتفال بعيد الأب العالمى، الذى يوافق غداً، بصورة لزوجها دوجلاس إمهوف، وأطفالها، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتوجيه رسالة شكر له فى ذلك اليوم المميز.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكى فى رسالتها التى وجهتها لزوجها "آباء أمريكا يجعلون العائلات أقوى، أنهم يجعلون أمتنا أقوى، نحتفل اليوم بالآباء فى عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا، عيد أب سعيد".