الإثيوبيون يصوتون في انتخابات تجري وسط اشتعال الصراع بإقليم تيجراي

بدأت في إثيوبيا، اليوم الاثنين، الانتخابات البرلمانية التي تتسم بالتوتر، حيث تطغى عليها المعارك الأخيرة التي شهدها إقليم تيجراي، والجهود التي تبذلها الحكومة القائمة لتعزيز قبضتها على السلطة.

واصطف المواطنون أمام مراكز الاقتراع منذ السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش)، رغم ورود تقارير عن فتح بعض مراكز الاقتراع أبوابها في وقت متأخر.

وتواجدت مركبات عسكرية في مواقع رئيسية بالعاصمة أديس أبابا، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات - التي كان من المفترض إجراؤها في العام الماضي ولكنها تأجلت مرتين بسبب تفشي وباء كورونا - إلى تصاعد التوترات العرقية.

ويتولى رئيس الوزراء أبي أحمد منصبه منذ عام 2018. وصعد إلى السلطة بعد تنحي هايلي ماريام ديسالين، مما يعني أن التصويت يوم الاثنين، سيكون فرصته الأولى للحفاظ على السلطة بصفته الشخصية.

ولكن تجري الانتخابات في ظل حالة من الاضطرابات المناهضة للحكومة وعمليات المقاطعة.

وعلى الرغم من أن آبي حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2019 لعمله على إنهاء نزاع استمر 20 عامًا مع إريتريا، إلا أن مكانته العالمية تراجعت منذ ذلك الحين بسبب حملة القمع الحكومية الشديدة في تيجراي، حيث قمعت القوات الحكومية انتفاضة محلية بقسوة العام الماضي.

ويواجه مئات الآلاف المجاعة في الإقليم في الوقت الراهن بسبب جهود الحكومة لتأكيد سيطرتها، والتي اعتمدت بشكل كبير على قطع صلات اإقليم بالعالم الخارجي، وفقا للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها لن تخوض الانتخابات، واشتكت من تعرضها للانتهاكات والهجوم خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.

كما قرر الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين للانتخابات.

ومن المتوقع صدور النتائج الأولية للانتخابات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 4ر37 مليون شخص يحق لهم التصويت.