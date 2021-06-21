حقوق إنسان النواب: وتيرة الإفتاء في الدين من غير المتخصصين تصاعدت خلال الأونة الأخيرة

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تقدم صباح اليوم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب لمنع غير المتخصصين من إبداء الفتوى وتحديد من هو المختص والمؤهل لذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد، أنه خلال الأونة الأخيرة تصاعدت وتيرة إفتاء غير المتخصصين في الدين، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام المختلفة سواء عن طريق التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا هذه الإفتاءات بأنها «تيك أواي».

وذكر أن أشار في طلب الإحاطة الذي تقدم به بضرورة تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية من الأزهر الشريف والكنائس ووسائل الإعلام فضلًا عن الجهات التنفيذية، لصياغة تشريع يتصدى لهذه الظاهرة.

وذكر أن الاقتراح برغبة في هذا الشأن سيتم عرضه على لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، ومن ثم يتم تشكيل لجنة متخصصة لسن التشريعات بالعمل مع المشرعين من أعضاء مجلس النواب المعنين بهذا الملف، مستبعدًا وجود عوائق لإصدار قانون في هذا الشأن، خاصة لأن الأمور تفاقمت.

وتقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن اقتحام غير المتخصصين لمجال الفتوى والدعوة، وتأثير ذلك على إثارة الفتن داخل المجتمع المصري.

