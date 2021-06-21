قال محمد هواري، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشرق الأوسط، إن هناك 82 مليونًا و400 ألف لاجئ حول العالم، أي ما بعادل 1% من إجمالي سكان الأرض.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن شعار هذا العالم لليوم العالمي للاجئين كان «نتعافى ونتعلم ونتألق» يعني أن يكون يتوفر لديهم القدر الكافي من الصحة للتعافي من وباء كورونا، وإتاحة التعليم للجميع، أما التألق يكون بالاحتفال بها الإنجاز.

وأوضح أن تمويل اليوم العالمي للاجئين أصبح أقل بكثير، وذلك بسبب الجائحة والظروف الاقتصادية الصعبة، متابعًا: «في هذا اليوم نود أن نذكر أصحاب القرارت السياسية حول العالم بأن يغيروا مسار الاهتمام من تصدير الأزمات واضطرابها بأن يكون هناك تشاركية في القرار لوقف الأزمات بالمنطقة».

وذكر أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين من شباب دون سن الـ 18 عامًا، مشيرًا إلى أن عدد النازحين السوريين يصل إلى أكثر من 13 مليون، وهذا يجعلها أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية.

واحتفى العالم، أمس الأحد، باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، والذي يتزامن مع مرور 60 عاما على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

ودعت الأمم المتحدة في يوم اللاجئ العالمي الذي تحتفي به تحت شعار «معاً نتعافى ونتعلم ونتألق» إلى دعم اللاجئين حول العالم وتوفير الحماية لهم وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية.

