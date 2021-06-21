كازاخستان تشيد أكواخا سياحية في جبال ألماتي لتحسين سلامة التنزه

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قررت كازاخستان تشييد نحو 15 كوخا مزودة بشبكة واي فاي، ومحطات شحن ومعدات إسعافات أولية في منطقة جبل ألماتي.

وذكرت إدارة السياحة في ألماتي، أن السياح السائرين في المنطقة سوف يتمكنون من قضاء الليلة وتدفئة أنفسهم في حالة الطقس السيء.

وسوف تشمل معدات الإسعافات الأولية أدوية وخرائط للطرق وبطانيات وعلبة غذاء، بحسب موقع "ذا أستانا تايمز". كما أن الأكواخ سوف تزود بإشارات "إس أو إس" التي يمكن أن تستخدم البث عبر الأقمار الصناعية لنقل الرسائل إلى أي فريق إنقاذ.

وهناك مراكز زوار تقام في إطار مشروع التنمية المستدامة للسياحة البيئية في متنزه إيل- ألاتاوي الوطني وترمي إلى تحسين المعرفة بالطبيعة المحلية ومساعدة السياح في المنطقة. ومن المخطط إنشاء ستة مراكز أخرى.

وعلى عكس الأكواخ السياحية، فأن المراكز هي بمثابة أكواخ أكبر للتعلم والاستمتاع.