طلاب علمي رياضة بالهرم يبدون سعادتهم بأسئلة الاستاتيكا: كلها من المنهج والقنوات التعليمية

طلاب: التابلت لم يعمل في بعض اللجان.. ووقت الامتحان كافي

أبدى طلاب الشعبة العلمية "علمي رياضة" بالثانوية العامة، سعادتهم بأسئلة امتحان الاستاتيكا، مشيرين إلى أن أغلب الأسئلة جاءت من المنهج والقنوات التعليمية.

ورغم أن الامتحان يعد تجريبيا إلا أن عدد من أولياء الأمور حرص على مرافقة أبنائهم خلال أداء الامتحان، وتجمع بعضهم أمام مدرسة أم الأبطال بالهرم، للاطمئنان على ذويهم.

وقالت هبة ممدوح، إحدى الطالبات، إن الامتحان في مجمله جاء في مستوى الطالب المتوسط، حيث تضمن كل الأسئلة التي تعرض لها الطلاب سواء من خلال الكتب الدراسية أو القنوات التعليمية، ذاكرة أن الامتحان جاء عبارة عن 25 سؤالا واستطاع الطلاب حلهم في الوقت المحدد.

وأوضحت ندى خالد، إحدى الطالبات، أن الطلاب لم يجدوا أي صعوبة في أداء الامتحان، مؤكدة أن فكرة الامتحان التجريبي جيدة في حد ذاتها وفرصة أمام الطلاب للدخول في أجواء الامتحانات.

وحول استخدام التابلت، قالت منة عبدالله إحدى الطالبات، إن عددا من اللجان لم يعمل بها التابلت، ومن بينهم اللجنة التي كانت تتواجد بها، وحاول مسؤولو اللجان تشغيله لكن لم يعمل، وبالتالي أدوا الامتحان من خلال ورقة الإجابة فقط، مضيفة: "محاولة تشغيل التابلت أخدت نص ساعة من وقت الامتحان لكن في الآخر مشتغلش".

فيما أضافت نورهان محمد، إحدى الطالبات، أن اللجنة التي كانت بها أدت الامتحان من خلال التابلت وورقي، موضحة أن الوقت كان كافيا لسهولة الأسئلة ولم تجد صعوبة في أداء الامتحان بالطريقتين.

ولفتت أميرة السيد، إحدى الطالبات، إلى تضمن الامتحان بعض "التكات" لكنها تدور حول نفس الأفكار التي سبق وتعامل معها الطلاب، بحسب وصفها.

وطالبت نهى أبو سمرة، إحدى الطالبات، بضرورة التأكد من عمل التابلت خلال الامتحانات النهائية للثانوية العامة، مضيفة: "محاولة تشغيله أخدت وقت وفي الآخر مشتغلش وستر ربنا أن الامتحان تجريبي".

فيما تمنى عدد من الطالبات، أن تأتي الامتحانات النهائية على نفس نمط الأسئلة وأن تخلو من التعقيد ومراعاة للظروف التي يمر بها الطلاب.