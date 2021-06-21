صدر حديثًا عن دار إبهار للنشر والتوزيع كتاب «درامادول 2»، للشاعر والكاتب الساخر طارق الجنايني، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

وقال الجنايني عن الكتاب: "درامادول٢ كل مواقفه حقيقية، حاولت صياغته بطريقة ساخرة أقرب لعين القارىء، استغرق الكتاب مني ما يقارب العام لكتابته، وقد استمتعت بهذه التجربة كتلك التجربة السابقة في درامادول١، فاسترجاع المواقف ورائحة الذكريات ونشوتها الضاحكة في رأسي كان له جميل الأثر عليَّ وأشكر هؤلاء المهمشين الذين لم تنصفهم الحكايا عن مواقفهم البسيطة فكنتُ معبرًا عنهم، عن أفراحهم وأتراحهم وأقوالهم البسيطة الساخرة.

وأضاف: "بالطبع قابلتني عدة مصاعب، إحداها أنني كان لا بد قبل أن أخوض هذه التجربة أن أستأذن من أصحاب هذه الحكايات مما اضطرني للبحث الكثير عن أصحابها الذين لم تعد تجمعني بهم الأماكن والحياة المشغولة، ففتشت كثيرًا حتى وصلت لمعظمهم واضطررتُ في بعض الأحيان لاستخدام الأسماء المستعارة إذ أنني حين عرضت على أصحاب هذه المواقف أن أذكر أسماءهم بصراحة في الكتاب فبعضهم رفض والبعض الآخر وافق".

من أجواء الكتاب:" أحضر لي الطيبون أنبوبة غازٍ أخرى، أقصر منها باتنين سنتيمتر تقريبًا وأعرض بكثير، معرفش يعني هل الأنابيب دي كانت شغالة سيكيوريتي قبل كدة ولا إيه، قاموا بتركيب الأنبوبة الثانية وحينما هممتُ بالدخول وجدتها قد أغلقت المطبخ في وجهي، طب أناولك أنا الأكل وتطبخي مكاني ولا إيه مش فاهم؟!.. كانت أنبوبة مخيفة للحد الذي تخشى فيه أن تجرحها فتروح ساحبة الخرطوم ومناولاك على فخادك، اللي هو تشخط فيك وتقولك: محدش فيكو هيطبخ حاجة هنا، هذه حياة معقدة للغاية حتى الأنابيب تحتاجُ لدراسة جدوى!!.. وها نحن قاعدون، أمرُّ عليها الصبح قائلًا: صباح الخير يا أنبوبة فتقول: مساء الخير يا بشمهندس وربنا يديم الود بيني وبينها.

أما عن طارق الجنايني فهو شاعر وكاتب مصري من مواليد المنصورة ١٩٨٩، نُشرت أول أعماله الشعرية في ديوان "لمّا نطقتُ عن الهوى" سنة ٢٠١٦ عن دار إبداع للنشر والتوزيع، ثم أعقبها نشر مجموعته الشعرية بعنوان "قال لي العراف" سنة ٢٠١٧ الصادرة عن نفس دار النشر، ثم نشرت مجموعة شعرية أخرى له بعنوان "بريدٌ لم يصلني" الصادرة عن دار بردية للنشر سنة ٢٠١٩، وآخر أعماله القصصية كانت مجموعة القصص القصيرة الساخرة بعنوان "درامادول" سنة ٢٠٢٠ الصادرة عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع ومجموعته القصصية الجديدة "درامادول٢" عن دار نشر إبهار.